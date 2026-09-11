Visites flash – Frac Lorraine, FRAC Lorraine – 49 Nord 6 Est, Metz

Informations pratiques

Visites flash – Frac Lorraine 19 et 20 septembre FRAC Lorraine – 49 Nord 6 Est Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’Hôtel Saint-Livier ainsi que le jardin du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine !

Visites de 20 minutes, avec des départs toutes les 30 minutes tout au long du week-end :

11h · 11h30 · 12h · 12h30

14h · 14h30 · 15h · 15h30 · 16h · 16h30 · 17h · 17h30 · 18h

Rendez-vous directement sur place au départ de la visite.

Venez quand vous voulez, choisissez votre créneau !

FRAC Lorraine – 49 Nord 6 Est 1 bis rue des Trinitaires, 57000 Metz, France Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est 0387742002 http://www.fraclorraine.org L’hôtel est orné de peintures murales représentant une grisaille à tempera avec quelques rehauts de couleur, datables de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle. Les scènes sont en cours d’étude. L’une d’elle représente l’allégorie de la Foi et de la Charité. Si le décor peint est bien représenté dans les bâtiments civils médiévaux et Renaissance de Metz, il se raréfie au XVIe siècle.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’Hôtel Saint-Livier ainsi que le jardin du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine !

© Fred Dott