Visites flash Le parc de Tessé devant le musée de Tessé Le Mans
Visites flash Le parc de Tessé devant le musée de Tessé Le Mans dimanche 7 juin 2026.
Le Mans
Visites flash Le parc de Tessé
devant le musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:30:00
fin : 2026-06-07 16:15:00
Date(s) :
2026-06-07
Le parc de Tessé trouve ses origines sous l’ancien Régime. La famille de Tessé y avait établi son hôtel particulier avec ses jardins. Le XIXe et le XXe siècle y apportent de nouveaux aménagements et l’introduction d’une statuaire importante.
Inscription conseillée à la Maison du Pilier-Rouge .
devant le musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30
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English :
L’événement Visites flash Le parc de Tessé Le Mans a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72
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