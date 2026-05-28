Visites flash Le parc de Tessé devant le musée de Tessé Le Mans

Le Mans

Visites flash Le parc de Tessé

devant le musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:30:00

fin : 2026-06-07 16:15:00

Date(s) :

2026-06-07

Le parc de Tessé trouve ses origines sous l’ancien Régime. La famille de Tessé y avait établi son hôtel particulier avec ses jardins. Le XIXe et le XXe siècle y apportent de nouveaux aménagements et l’introduction d’une statuaire importante.

Inscription conseillée à la Maison du Pilier-Rouge .

devant le musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30

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English :

L’événement Visites flash Le parc de Tessé Le Mans a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72