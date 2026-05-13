Visites flash, Louvre-Lens, Lens

Visites flash Samedi 23 mai, 18h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Dès 18h VISITES-FLASH

Accompagné(e)s d’un(e) guide conférencier(ère) du musée, profitez de l’atmosphère nocturne pour découvrir ou redécouvrir les oeuvres emblématiques de la Galerie du temps ou admirer les collections exposées dans l’exposition temporaire.

Galerie du temps

30 min

Rendez-vous devant la Galerie du temps

Exposition Par-delà les Mille et Une Nuits. Histoires des orientalismes

30 min

Rendez-vous devant l’entrée de l’exposition

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr

Dès 18h VISITES-FLASH

© Louvre-Lens / F Iovino