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Visites flash, Louvre-Lens, Lens

Visites flash, Louvre-Lens, Lens

Visites flash, Louvre-Lens, Lens samedi 23 mai 2026.

Lieu : Louvre-Lens

Adresse : 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France

Ville : 62300 Lens

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visites flash Samedi 23 mai, 18h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Dès 18h VISITES-FLASH
Accompagné(e)s d’un(e) guide conférencier(ère) du musée, profitez de l’atmosphère nocturne pour découvrir ou redécouvrir les oeuvres emblématiques de la Galerie du temps ou admirer les collections exposées dans l’exposition temporaire.
Galerie du temps
30 min
Rendez-vous devant la Galerie du temps
Exposition Par-delà les Mille et Une Nuits. Histoires des orientalismes
30 min
Rendez-vous devant l’entrée de l’exposition

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr
Dès 18h VISITES-FLASH

© Louvre-Lens / F Iovino

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