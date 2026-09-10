Visites flash « Patrimoine : l’impossible préservation ? », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Jacquet - Musée des beaux-arts · Nancy
Informations pratiques
Visites flash « Patrimoine : l’impossible préservation ? » 19 et 20 septembre Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts Meurthe-et-Moselle
25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Un des enjeux du musée repose sur un paradoxe : conserver le plus longtemps et le mieux possible des objets dont d’inévitable finalité, comme toute production humaine, est la disparition… Comment les artistes et les acteurs des musées s’emparent-ils de ces questions ?
Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts 3 Place Stanislas, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383853072 https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr En bus : arrêt Stanislas – Dom Calmet. En voiture : parkings Vaudémont et Place Stanislas. À pied : 10 min depuis la gare de Nancy.
Un des enjeux du musée repose sur un paradoxe : conserver le plus longtemps et le mieux possible des objets dont d’inévitable finalité, comme toute production humaine, est la disparition… Comment ?…
©Ville de Nancy
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