Visites flash surprises (Journées Européennes du Patrimoine) Espace des Mondes Polaires Prémanon

Informations pratiques

Prémanon

Visites flash surprises (Journées Européennes du Patrimoine)

Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Embarquez pour une mini croisière à destination des mondes polaires lors de nos visites flash thématiques autour de l’exposition permanente ou de l’exposition temporaire en cours.

Ces visites flash se déroulent de manière inopinée, selon l’affluence.

Pour adultes et enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte. .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Visites flash surprises (Journées Européennes du Patrimoine)

L’événement Visites flash surprises (Journées Européennes du Patrimoine) Prémanon a été mis à jour le 2026-08-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)