Visites flashs, Château de Sainte-Suzanne – Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Sainte-Suzanne-et-Chammes

Informations pratiques

Visites flashs 19 et 20 septembre Château de Sainte-Suzanne – Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Toutes les 30 minutes les guides du château de Sainte-Suzanne vous invitent à découvrir ou redécouvrir le site à l’occasion de visites flashs aux thématiques variées.

Château de Sainte-Suzanne – Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 9 Rue Fouquet de la Varenne, 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes, France Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Chammes Mayenne Pays de la Loire 0243581300 https://patrimoine.lamayenne.fr/sainte-suzanne Construit sur un éperon rocheux dominant la vallée de l’Erve, le château de Sainte-Suzanne a vu passer des guerres. En 1087, la forteresse repousse Guillaume le Conquérant.

En 1613, Guillaume Fouquet de la Varenne, ministre d’Henri IV, laisse inachevé son projet de demeure sur les ruines de la forteresse. Du donjon du XIe siècle au logis du XVIIe siècle, le château de Sainte-Suzanne vous racontera ses histoires de batailles et d’architecture.

Fenêtre ouverte sur les multiples facettes du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne et au-delà, du département de la Mayenne, le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) n’est pas seulement un espace d’exposition permanente.

Des expositions temporaires sont régulièrement mises en place afin de mettre en valeur certains aspects du territoire. Enfin, lieu de rencontres et de débats, la programmation d’animations à destination des scolaires et des visiteurs souhaite faire vivre cet équipement culturel. Parking.

Toutes les 30 minutes les guides du château de Sainte-Suzanne vous invitent à découvrir ou redécouvrir le site à l’occasion de visites flashs aux thématiques variées.

©Équipe du château de Sainte-Suzanne / CD53