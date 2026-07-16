Visites gratuites | Moments partagés – Grands-parents & petits-enfants, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Visites gratuites | Moments partagés – Grands-parents & petits-enfants 23 et 30 octobre Institut du monde arabe-Tourcoing Nord

Visites libres gratuites. L’offre est limitée à deux grands-parents et deux petits-enfants jusqu’à 17 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T13:00:00+02:00 – 2026-10-23T17:45:00+02:00

Fin : 2026-10-30T13:00:00+01:00 – 2026-10-30T17:45:00+01:00

Emmenez vos petits-enfants à la découverte de l’Institut du monde arabe-Tourcoing. Les vendredis des vacances scolaires, les grands parents et leurs petits-enfants accèdent gratuitement à l’exposition Le Liban de Serge Najjar.

Institut du monde arabe-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/moments-partages-grand-parents-petits-enfants-2/ »}]

Les vendredis des vacances scolaires, les grands-parents et leurs petits-enfants accèdent gratuitement à l’exposition Le Liban de Serge Najjar.

C. Marthy