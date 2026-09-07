Visites guidées à la découverte du patrimoine architectural funéraire, Cimetière centre de Bailleul, Bailleul

Informations pratiques

Visites guidées à la découverte du patrimoine architectural funéraire Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Cimetière centre de Bailleul Nord

RDV à l’entrée principale du cimetière (au croisement de la rue des Soeurs Noires et la rue Bellekindt)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visites guidées à la découverte du patrimoine architectural funéraire avec l’association Kerk’Hof – Mémoire de pierre

A la découverte du patrimoine architectural funéraire à partir du milieu du 19e siècle.

Cimetière centre de Bailleul 50° 44′ 19′′ N, 2° 44′ 31′′ E Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 500 600 https://www.ville-bailleul.fr/lieux-de-memoire [{« type »: « phone », « value »: « 06 49 63 39 05 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 51 06 48 30 »}, {« type »: « email », « value »: « daniel59270@gmail.com »}]

Visites guidées à la découverte du patrimoine architectural funéraire avec l’association Kerk’Hof – Mémoire de pierre

Ville de Bailleul