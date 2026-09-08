Visites guidées « au-delà des pierres », Collégiale Saint-Laurent, Salon-de-Provence

Informations pratiques

Visites guidées « au-delà des pierres » Samedi 19 septembre, 11h00 Collégiale Saint-Laurent Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez redécouvrir l’histoire et la beauté de la collégiale Saint-Laurent.

Visites guidées « au-delà des pierres ». Une visite pour partir du visible artistique et historique et rejoindre la dimension symbolique qui se cache derrière.

Durée : 1h

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Collégiale Saint-Laurent 15 rue des Alliés 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur La Collégiale Saint-Laurent est un monument historique situé à Salon-de-Provence.

Construite à partir du XVe siècle, elle mélange les styles gothique et roman.

Elle abrite notamment le tombeau de Nostradamus, célèbre médecin et astrologue.

Aujourd’hui, elle constitue un lieu majeur du patrimoine et de l’histoire de la ville.

Venez redécouvrir l’histoire et la beauté de la collégiale Saint-Laurent.

©Ville de Salon