Visites guidées : Cecilia Edefalk. August a dit !, Institut suédois, Paris

Visites guidées : Cecilia Edefalk. August a dit ! Samedi 23 mai, 18h30 Institut suédois Paris

Entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Comme chaque année, la Nuit des musées offre l’occasion d’explorer ce qui se passe entre les murs de l’Institut suédois. Des visites guidées en continu vous font notamment découvrir l’exposition « Cecilia Edefalk. August a dit ! ».

Cecilia Edefalk est l’une des références incontournables de l’art contemporain en Suède. Depuis les années 1980, elle développe une œuvre intuitive et personnelle qui, partant d’images préexistantes et de formes figuratives, s’oriente progressivement vers une expression plus abstraite. Sa pratique mêle souvenirs, visions, motifs hérités de l’histoire de l’art et éléments de la nature.

Des visites guidées d’une vingtaine de minutes vous sont proposées de 18h30 à 22h selon le rythme suivant :

18h30 // 19h30 // 20h30 // 21h30

Institut suédois 11 Rue Payenne, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33144788020 https://paris.si.se L’Hôtel de Marle, l’hôtel particulier construit à la fin du XVIe siècle, abrite l’Institut suédois depuis 1971. Il reste toujours un édifice unique à Paris pour son plafond peint d’origine ainsi que pour son escalier, sa façade et sa charpente dite “à la Philibert Delorme”, inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Métro : Saint Paul-Le Marais (ligne 1) et Chemin Vert (ligne 8). Bus : 29, 69, 76 et 96. Vélib : rue de la Perle, rue Saint-Gilles.

Visite commentée « Cecilia Edefalk. August a dit ! »

© Voyez-Vous (Florent Drillon)