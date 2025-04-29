Chavaniac-Lafayette

Visites guidées | Château Chavaniac-Lafayette

Château Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Laissez-vous raconter le château de Chavaniac-Lafayette le temps d’une

visite guidée C’est venir découvrir, à travers de nombreuses anecdotes, l’histoire du château et de ses illustres propriétaires.

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Château Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 50 32 chateau-lafayette@hauteloire.fr

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English :

Take a guided tour of the Château de Chavaniac-Lafayette

guided tour Discover the history of the château and its illustrious owners through a wealth of anecdotes.

L’événement Visites guidées | Château Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2025-04-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier