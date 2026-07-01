Visites guidées d’Anduze, Anduze, Anduze

Informations pratiques

Visites guidées d’Anduze 21 juillet – 18 août, les mardis Anduze Gard

10 € / gratuit – 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T09:30:00+02:00 – 2026-07-21T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-18T09:30:00+02:00 – 2026-08-18T11:00:00+02:00

Anduze 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 03 69 76 »}, {« type »: « email », « value »: « prenezlapoudredescampette@gmail.com »}]

Partez à la découverte de la ville pour une visite guidée où se mêlent faits historiques et anecdotes.