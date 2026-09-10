Visites guidées de « El Mediator », Théâtre de l’Archipel, Perpignan

Informations pratiques

Visites guidées de « El Mediator » 19 et 20 septembre Théâtre de l’Archipel Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Explorez la scène, la régie et les loges lors d’une visite rythmée qui vous dévoilera les coulisses de la préparation d’un concert.

Une expérience immersive à partager en famille ou entre amis, pour tous les curieux du spectacle vivant.

Théâtre de l’Archipel Avenue du maréchal Leclerc, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Clemenceau Pyrénées-Orientales Occitanie 0468626200 http://www.theatredelarchipel.org [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 62 62 00 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatredelarchipel.org »}] L’Archipel est devenu une scène nationale en juin 2012, un label décerné par le ministère de la Culture et de la Communication à certains théâtres publics en France. Il n’y en a que 74 à ce jour dans tout le pays. Son objectif est d’être un lieu de production et de diffusion de créations contemporaines dans le domaine du spectacle vivant. Depuis le 1er janvier 2011, L’Archipel est un « Établissement Public de Coopération Culturelle » et regroupe un ensemble de salles dans la ville de Perpignan, comprenant le Grenat, le Carré et la salle de concert Elmediator.

Une visite rythmée pour explorer la scène, la régie, les loges, et comprendre comment se prépare un concert. Une expérience immersive pour tous les curieux, en famille ou entre amis.

©Jean_François_Garrigue _El Mediator_Théâtre de l’Archipel