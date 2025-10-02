Visites guidées de la basilique Place de la Basilique Vézelay
Visites guidées de la basilique Place de la Basilique Vézelay samedi 4 avril 2026.
Visites guidées de la basilique
Place de la Basilique Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Yonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-04-04 2026-07-01
Présentation historique, architecturale, symbolique et spirituelle de l’édifice. .
Place de la Basilique Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 39 50 secretariat@basiliquedevezelay.org
English : Visites guidées de la basilique
German : Visites guidées de la basilique
Italiano :
Espanol :
L’événement Visites guidées de la basilique Vézelay a été mis à jour le 2025-10-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)