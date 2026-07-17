Visites guidées de la bibliothèque et de l’exposition Michel Butor, Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, Nice

Informations pratiques

Visites guidées de la bibliothèque et de l’exposition Michel Butor Samedi 19 septembre, 13h30, 16h00 Bibliothèque patrimoniale Romain Gary Alpes-Maritimes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Cette visite met à l’honneur Michel Butor, révélant son travail exceptionnel à travers des archives, des manuscrits inédits, des romans et des livres d’artistes.

Bibliothèque patrimoniale Romain Gary 21bis boulevard Dubouchage, 06000 Nice, France Nice 06000 Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497133675 http://bmvr.nice.fr

Cette visite met à l’honneur Michel Butor, révélant son travail exceptionnel à travers des archives, des manuscrits inédits, des romans et des livres d’artistes.

© Jean Leblanc