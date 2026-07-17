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Visites guidées de la bibliothèque et de l’exposition Michel Butor, Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, Nice

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque patrimoniale Romain Gary · Nice

Visites guidées de la bibliothèque et de l’exposition Michel Butor, Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, Nice

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque patrimoniale Romain Gary
Adresse
21bis boulevard Dubouchage, 06000 Nice, France
Ville
06000 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Gratuit

Visites guidées de la bibliothèque et de l’exposition Michel Butor Samedi 19 septembre, 13h30, 16h00 Bibliothèque patrimoniale Romain Gary Alpes-Maritimes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Cette visite met à l’honneur Michel Butor, révélant son travail exceptionnel à travers des archives, des manuscrits inédits, des romans et des livres d’artistes.

Bibliothèque patrimoniale Romain Gary 21bis boulevard Dubouchage, 06000 Nice, France Nice 06000 Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497133675 http://bmvr.nice.fr
Cette visite met à l’honneur Michel Butor, révélant son travail exceptionnel à travers des archives, des manuscrits inédits, des romans et des livres d’artistes.

© Jean Leblanc

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