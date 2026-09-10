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Visites guidées de la bibliothèque et de son salon de lecture, Bibliothèque Henri Queffélec, La Baule-Escoublac

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Henri Queffélec · La Baule-Escoublac

Visites guidées de la bibliothèque et de son salon de lecture, Bibliothèque Henri Queffélec, La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Henri Queffélec
Adresse
181 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule
Ville
44500 La Baule-Escoublac
Département
Loire-Atlantique

Visites guidées de la bibliothèque et de son salon de lecture 19 et 20 septembre Bibliothèque Henri Queffélec Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La bibliothèque Henri Queffélec vous propose des visites guidées accompagnées d’une animation reliure le samedi 19. Le dimanche 20, une conférence animée par Loïc Sellin sur l’histoire de La Baule-Escoublac aura lieu lors de 3 sessions à 10h, 11h45 et 14h30, suivie d’un temps d’échange.

Les visites guidées se feront le samedi 19 septembre à 10h et 16h sur inscription par téléphone ou à accueil.bibliotheque@mairie-labaule.fr.

Bibliothèque Henri Queffélec 181 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule La Baule-Escoublac 44500 La Baule-les-Pins Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:accueil.bibliotheque@mairie-labaule.fr »}]
La bibliothèque Henri Queffélec vous propose des visites guidées accompagnées d’une animation reliure le samedi 19. Le dimanche 20, une conférence animée par Loïc Sellin sur l’histoire de La aura de…

©Villelabaule

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