Visites guidées de la bibliothèque et de son salon de lecture, Bibliothèque Henri Queffélec, La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Visites guidées de la bibliothèque et de son salon de lecture 19 et 20 septembre Bibliothèque Henri Queffélec Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La bibliothèque Henri Queffélec vous propose des visites guidées accompagnées d’une animation reliure le samedi 19. Le dimanche 20, une conférence animée par Loïc Sellin sur l’histoire de La Baule-Escoublac aura lieu lors de 3 sessions à 10h, 11h45 et 14h30, suivie d’un temps d’échange.

Les visites guidées se feront le samedi 19 septembre à 10h et 16h sur inscription par téléphone ou à accueil.bibliotheque@mairie-labaule.fr.

Bibliothèque Henri Queffélec 181 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule La Baule-Escoublac 44500 La Baule-les-Pins Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:accueil.bibliotheque@mairie-labaule.fr »}]

La bibliothèque Henri Queffélec vous propose des visites guidées accompagnées d’une animation reliure le samedi 19. Le dimanche 20, une conférence animée par Loïc Sellin sur l’histoire de La aura de…

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