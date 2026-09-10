Visites guidées de la bibliothèque et de son salon de lecture, Bibliothèque Henri Queffélec, La Baule-Escoublac
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Henri Queffélec · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
Visites guidées de la bibliothèque et de son salon de lecture 19 et 20 septembre Bibliothèque Henri Queffélec Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
La bibliothèque Henri Queffélec vous propose des visites guidées accompagnées d’une animation reliure le samedi 19. Le dimanche 20, une conférence animée par Loïc Sellin sur l’histoire de La Baule-Escoublac aura lieu lors de 3 sessions à 10h, 11h45 et 14h30, suivie d’un temps d’échange.
Les visites guidées se feront le samedi 19 septembre à 10h et 16h sur inscription par téléphone ou à accueil.bibliotheque@mairie-labaule.fr.
Bibliothèque Henri Queffélec 181 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule La Baule-Escoublac 44500 La Baule-les-Pins Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:accueil.bibliotheque@mairie-labaule.fr »}]
La bibliothèque Henri Queffélec vous propose des visites guidées accompagnées d’une animation reliure le samedi 19. Le dimanche 20, une conférence animée par Loïc Sellin sur l’histoire de La aura de…
©Villelabaule
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