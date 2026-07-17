Visites guidées de la cave des Moineaux, Cave des Moineaux, Pontoise
samedi 19 septembre 2026 · Cave des Moineaux · Pontoise
Informations pratiques
Visites guidées de la cave des Moineaux 19 et 20 septembre Cave des Moineaux Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La cave des Moineaux est voûtée en croisées d’ogives. Ancien réseau de carrières creusées entre le XIIe et le XVe siècle, sa salle gothique et ses escaliers voûtés servent aux tournages de films.
Site ouvert pour les visites guidées de 14h à 18h.
Visites toutes les 30mn.
Cave des Moineaux Place des Moineaux 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 43 35 15 http://www.ville-pontoise.fr La cave des Moineaux a été mise en valeur par le Clan Spéléo. Elle est voûtée en croisées d’ogives. Ancien réseau de carrières creusées entre le XIIe et XVe siècle, sa salle gothique et ses escaliers voûtés en font un lieu très prisé pour les tournages de films (La 9ème porte, Les Rivières pourpres, Vidocq). SNCF Saint Lazare et gare du Nord et RER gare de Pontoise / A15
Visite commentée
Carré Patrimoine
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