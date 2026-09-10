Visites guidées de la Chapelle Notre-Dame du Haut, Colline Notre-Dame du Haut, Ronchamp

Informations pratiques

Visites guidées de la Chapelle Notre-Dame du Haut 19 et 20 septembre Colline Notre-Dame du Haut Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Colline de Bourlémont propose aux visiteurs de découvrir la chapelle Le Corbusier en compagnie d’un médiateur ou d’une médiatrice pendant les Journées européennes du patrimoine. Pendant environ une heure, suivez les pas de l’architecte en empruntant la fameuse « promenade architecturale ». Les quatre façades sont décrites et présentées comme les différentes faces d’une véritable sculpture afin de comprendre comment l’édifice s’intègre dans les paysages de Haute-Saône. À l’intérieur, les différents jeux de lumière révèlent le travail singulier de Le Corbusier, entre spiritualité et modernité. Les médiateurs répondront également à toutes les questions concernant l’histoire et les autres monuments du site. Quatre horaires de visite sont proposés tout au long du week-end : 10 h 30, 14 h, 15 h et 16 h.

Colline Notre-Dame du Haut 13 rue de la Chapelle 70250 Ronchamp Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 20 65 13 http://www.collinenotredameduhaut.com http://fr-fr.facebook.com/Colline-Notre-Dame-du-Haut-Ronchamp-228324594030797/;https://twitter.com/cndh_ronchamp Lieu majeur de l’art sacré contemporain surplombant la petite ville de Ronchamp, la colline Notre-Dame du Haut est aujourd’hui un haut lieu de l’architecture moderne internationale et un lieu de pèlerinage marial multiséculaire. C’est ici, que Le Corbusier, célèbre architecte du XXe siècle, rebâtit entre 1953 et 1955 la chapelle, véritable symbole du renouveau de l’art sacré contemporain. En 1975, Jean Prouvé édifie un campanile au pied de la chapelle. Enfin, en 2011, l’architecte italien Renzo Piano paracheva l’œuvre de Le Corbusier par la construction d’un monastère et d’un pavillon d’accueil. par la route : autoroute A36 sur l’axe Lyon/Stuttgart (sortie 5) / accès N19 sur l’axe Paris/Bâle | Par le train : gare de Ronchamp.

La Colline de Bourlémont propose aux visiteurs de découvrir la chapelle Le Corbusier en compagnie d’un médiateur ou d’une médiatrice pendant les Journées européennes du patrimoine. Pendant environ de…

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