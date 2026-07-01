Visites guidées de la crypte de l’église Saint-Nizier, Église Saint-Nizier, Lyon

Informations pratiques

Visites guidées de la crypte de l’église Saint-Nizier 19 et 20 septembre Église Saint-Nizier Rhône

par groupes de 12 personnes environ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Située sous l’église Saint-Nizier, vous y découvrirez le récit de l’histoire des personnages du 2e siècle représentés sur ses murs.

Se présenter à l’entrée de l’église Saint-Nizier.

Église Saint-Nizier Place Saint-Nizier, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Terreaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.saintnizier.fr/association-les-amis-de-saint-nizier Église du XIVe siècle de style gothique flamboyant bâtie sur le site d’un oratoire du 2e siècle, lieu de prière des Premiers Chrétiens de Lyon.

Dans l’église, les nefs latérales et les chapelles restaurées abritent de nombreuses œuvres d’art, tableaux et sculptures, dont la statue de Notre-Dame de Grâce, œuvre d’Antoine Coysevox, sculpteur de Louis XIV à Versailles, et la statue récente de la Bienheureuse Pauline Jaricot, vénérée pour sa charité au XIXe siècle.

Sur les piliers, le Chemin de Croix peint par Bruno Desroche en 2020 nous interpelle par sa lumineuse actualité. De remarquables vitraux illuminent l’ensemble de cette église.

La crypte, recouverte de mosaïques récemment restaurées, conserve la mémoire du martyr des chrétiens dont Saint Pothin et Sainte Blandine, lors des persécutions de l’an 177.

La crypte d’époque mérovingienne a été restaurée et recouverte de mosaïques à la fin du 19e siècle.

AESN