Visites guidées de la Préfecture de la Nièvre, Préfecture de la Nièvre, Nevers

Informations pratiques

Visites guidées de la Préfecture de la Nièvre Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Préfecture de la Nièvre Nièvre

15 personnes; Inscription en avance, apporter un document d’identité sur place. Inscription nominative, une personne par inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Découvrez les coulisses de la préfecture de la Nièvre ! Profitez d’une visite guidée exclusive, animée par un guide-conférencier et un membre du cabinet préfectoral. Explorez l’histoire, l’architecture et les missions de ce lieu emblématique du pouvoir local.

Les visites guidées se feront à 14h, 15h30 et 17h, sur inscription !

Préfecture de la Nièvre Place de la Résistance 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://culture.nevers.fr/agenda »}] La façade à l’ordonnancement classique, de cet ancien hôtel particulier entre cour et jardin, est significative de l’architecture civile du XVIIIe siècle. Cet édifice laisse place à l’hôtel préfectoral en 1823. Les travaux d’agrandissement nécessaires à l’installation de l’administration préfectorale ont conduit à des élévations de galeries et des élargissements. Le balcon sur colonnes et les balustrades ont été ajoutés à la façade principale suite à un bombardement en 1940. Le parc est classé au titre de la loi de 1930 sur les sites et monuments naturels. En outre, les deux grandes tapisseries de la manufacture des Gobelins datant du XVIIe siècle, provenant de la cathédrale de Nevers et actuellement placées dans le cabinet du préfet, sont classées Monuments Historiques.

Profitez d’une visite guidée de la préfecture conduite par un guide-conférencier et un membre du cabinet préfectoral. Vsiites guidées 14h, 15h30 et 17h, sur inscription, 15 personnes maximum.

©Ville de Nevers