Visites guidées de la prison de Pontaniou, Pontaniou, Brest

Informations pratiques

Visites guidées de la prison de Pontaniou 19 et 20 septembre Pontaniou Finistère

Limité à 17 visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Durant environ une heure, vous parcourerez différents espaces extérieurs de la prison – cour, ancien potager –, et visiterez le bâtiment en accédant aux étages par le grand escalier de service.

Les premier, deuxième et partiellement quatrième étages sont accessibles et parfaitement représentatifs de l’organisation du bâtiment.

La visite pourra se conclure par un temps d’échange et partage autour du projet de rénovation du bâtiment.

https://www.pontaniou.com/journees-du-partrimoine/

Pontaniou 24 rue de Pontaniou 2200 Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne https://www.pontaniou.fr [{« link »: « https://www.pontaniou.com/journees-du-partrimoine/ »}] La prison de Pontaniou, aura accueilli en plein cœur du port de Brest, tour à tour, des détenus de la marine royale, de la marine impériale, puis ceux de droit commun et sera le triste cadre de criminelles exactions durant la seconde guerre mondiale.

L’établissement, devenu insalubre, fermera définitivement ses portes en 1990.

D’un lieu de détention, refermé sur lui même, il s’ouvre désormais sur le quartier, la ville, la région… pour devenir un tiers-lieu durable mêlant vie économique, culturelle, mémorielle et associative.

En attendant, le début, puis la fin des travaux, Pontaniou ouvre ponctuellement ses portes au cours de visites guidées et permet à tous de découvrir cet emblématique patrimoine brestois ! L’accès à la prison se fait par le portail principal au 24 de la rue de Pontaniou qui surplombe le bâtiment aux lions et l’arsenal de Brest.

Durant environ une heure, vous parcourerez différents espaces extérieurs de la prison – cour, ancien potager –, et visiterez le bâtiment en accédant aux étages par le grand escalier de service.

©o.dany