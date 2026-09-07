Visites guidées de la rose des vents et de ses coulisses, La rose des vents, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Visites guidées de la rose des vents et de ses coulisses Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 La rose des vents Nord

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Samedi 19 septembre, découvrez les coulisses de la rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq !

Construite en 1976 par l’architecte Bernard Bougeault, la Rose des Vents est un lieu d’exploration artistique dédié à la création contemporaine et à sa diffusion.

L’équipe de la rose des vents vous fait découvrir les nouveaux aménagements de cet édifice après plus de quatre années d’un grand chantier de réhabilitation complète.

Horaire

Samedi 19 septembre à 9h30, 10h30, 11h30,14h,15h et 16h

La visite de 11h30 sera transcrite en langue des signes.

Sur inscription

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La rose des vents Boulevard Van-Gogh 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]

Samedi 19 septembre, découvrez les coulisses de la rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq ! visite visite guidée

Ville de Villeneuve d’Ascq