Visites guidées de la rose des vents et de ses coulisses, La rose des vents, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · La rose des vents · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Visites guidées de la rose des vents et de ses coulisses Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 La rose des vents Nord
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Samedi 19 septembre, découvrez les coulisses de la rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq !
Construite en 1976 par l’architecte Bernard Bougeault, la Rose des Vents est un lieu d’exploration artistique dédié à la création contemporaine et à sa diffusion.
L’équipe de la rose des vents vous fait découvrir les nouveaux aménagements de cet édifice après plus de quatre années d’un grand chantier de réhabilitation complète.
Horaire
Samedi 19 septembre à 9h30, 10h30, 11h30,14h,15h et 16h
La visite de 11h30 sera transcrite en langue des signes.
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
La rose des vents Boulevard Van-Gogh 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]
Samedi 19 septembre, découvrez les coulisses de la rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq ! visite visite guidée
Ville de Villeneuve d’Ascq
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