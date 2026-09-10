VISITES GUIDÉES DE LA SAVONNERIE, Savonnerie Marius FABRE, Salon-de-Provence
samedi 19 septembre 2026 · Savonnerie Marius FABRE · Salon-de-Provence
Informations pratiques
VISITES GUIDÉES DE LA SAVONNERIE 19 et 20 septembre Savonnerie Marius FABRE Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Depuis 1900 et quatre générations, à Salon-de-Provence, la savonnerie Marius Fabre perpétue le savoir-faire traditionnel du savon de Marseille. Cette année, elle célèbre 30 ans de visites guidées au cœur de sa fabrique authentique.
Départ toutes les 30 minutes
Savonnerie Marius FABRE 148 Avenue Paul Bourret 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 53 24 77 http://www.marius-fabre.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.marius-fabre.com »}]
Depuis 1900 et quatre générations, à Salon-de-Provence, la savonnerie Marius Fabre perpétue le savoir-faire traditionnel du savon de Marseille. Cette année, elle célèbre 30 ans de visites guidées au …
©PH GARDETTE
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