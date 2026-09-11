Visites guidées de La Voix du Nord, rue Saint-Nicolas Lille, Lille

Informations pratiques

Visites guidées de La Voix du Nord 19 et 20 septembre rue Saint-Nicolas Lille Nord

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les coulisses du journal La Voix du Nord ! Le quotidien régional propose des visites guidées de son siège historique, situé sur la Grand Place à Lille, ainsi que des visites de l’usine d’impression de la Pilaterie à Marcq-en-Baroeul. La visite du site d’impression, réservée à nos abonnées, se déroule le soir, vous aurez l’occasion de voir les rotatives en fonctionnement et de repartir avec votre journal fraîchement imprimé ! La visite du siège vous permettra de découvrir la riche histoire du journal issu de la Résistance, qui a paru au grand jour à la Libération de Lille en septembre 1944. La visite guidée vous emmènera au coeur de la rédaction, mais aussi dans les nombreux services qui participent à la vie du journal : ventes, marketing, publicité… Egalement au programme : « Les coulisses du journal : enquête au coeur de la rédaction et visite du siège ». Glissez-vous dans la peau d’un journalise pour enquêter sur une mystérieuse disparition… Une animation suivie d’une visite guidée du siège de 30 minutes. Idéal pour les familles avec enfants de 8 à 17 ans et les jeunes adultes.

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Gratuit sur réservation obligatoire, et dans la limite des places disponibles.

Accessibilité : handicap moteur (sauf sur le site de la Pilaterie).

rue Saint-Nicolas Lille rue Saint-Nicolas, 59 000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.lavoixdunord.fr/#header [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavoixdunord.fr/1614492/article/2025-08-12/visitez-la-voix-du-nord-pour-les-journees-du-patrimoine »}] Siège du quotidien régional La Voix du Nord Transports à proximité, présence de parkings.

Découvrez les coulisses du journal La Voix du Nord ! Le quotidien régional propose des visites guidées de son siège historique, situé sur la Grand Place à Lille, ainsi que des visites de l’usine de à…

©PHOTO PIB