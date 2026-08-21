Visites Guidées de l’Eden Théâtre, Cinéma Eden-Théâtre, La Ciotat

Informations pratiques

Visites Guidées de l’Eden Théâtre 19 et 20 septembre Cinéma Eden-Théâtre Bouches-du-Rhône

100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite historique de l’Eden Théâtre, le plus ancien cinéma au monde encore en activité

Cinéma Eden-Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau, 13600 La Ciotat, France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0488421760 https://edencinemalaciotat.com Lieu de mémoire emblématique de l’activité des frères Lumière et des débuts du cinéma. Salle d’origine inaugurée en 1889 (corps de bâtiment central) à laquelle on a ajouté une aile en retour en 1900. Première séance commerciale des frères Lumière mentionnée à l’Eden en 1895.

Visite historique de l’Eden Théâtre plus ancien cinéma au monde encore en activité

©Office du Tourisme