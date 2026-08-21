Visites Guidées de l’Eden Théâtre, Cinéma Eden-Théâtre, La Ciotat
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Eden-Théâtre · La Ciotat
Informations pratiques
Visites Guidées de l’Eden Théâtre 19 et 20 septembre Cinéma Eden-Théâtre Bouches-du-Rhône
100 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite historique de l’Eden Théâtre, le plus ancien cinéma au monde encore en activité
Cinéma Eden-Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau, 13600 La Ciotat, France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0488421760 https://edencinemalaciotat.com Lieu de mémoire emblématique de l’activité des frères Lumière et des débuts du cinéma. Salle d’origine inaugurée en 1889 (corps de bâtiment central) à laquelle on a ajouté une aile en retour en 1900. Première séance commerciale des frères Lumière mentionnée à l’Eden en 1895.
Visite historique de l’Eden Théâtre plus ancien cinéma au monde encore en activité
©Office du Tourisme
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