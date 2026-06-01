Visites guidées de l’église des Saints Archanges, église des Saints Archanges anciennement chapelle de la Pureté, Aix-en-Provence

Visites guidées de l’église des Saints Archanges 19 et 20 septembre église des Saints Archanges anciennement chapelle de la Pureté Bouches-du-Rhône

évidemment moins de cent personnes à la fois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La chapelle Notre Dame de Beauvezet pour les artisans sur métaux, fondée au XIII° siècle, a connu de nombreuses transformations avant de pouvoir servir au culte orthodoxe à partir du 8 novembre 2017. Actuellement déservie par deux prêtres du Patriarcat oecuménique, elle est animée par deux groupes de jeunes dynamiques. Commentaires sur l’histoire du lieu, les icônes byzantines, l’iconologie, la pratique byzantine…

église des Saints Archanges anciennement chapelle de la Pureté 13 rue Bédarrides, 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence 13100 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0607870101 http://saintsarchangesaix.org Au XIII° siècle, la chapelle N-D de Beauvezet desservait les travailleurs sur métaux sous le patronage de saint Eloi. Devenue au XVII° s. la chapelle des soeurs de l’Enfance, puis au XVIII° s. la chapelle de la Pureté, devenue le poste de transformation électrique d’EDF au XX° s., elle a été consacrée en 2017 comme église orthodoxe du Patriarcat Oecuménique. cinq minutes à pied de la place de la rotonde et du Cours Mirabeau, Parking Mignet, Parking de la rotonde, Parking des Cardeurs. Zone piétonne.

### La chapelle Notre Dame de Beauvezet pour les artisans sur métaux, fondée au XIII° siècle, a connu de nombreuses transformations avant de pouvoir servir au culte orthodoxe à partir du 8 novembre…

©Elisabeth Hériard