Visites guidées de l’église SAINT NIZIER, Église Saint-Nizier, Lyon

Informations pratiques

Visites guidées de l’église SAINT NIZIER 19 et 20 septembre Église Saint-Nizier Rhône

par groupe d’une douzaine de personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Au coeur de la presqu’ile de Lyon, l’église Saint-Nizier, de style gothique flamboyant, vous émerveillera par la beauté de son architecture et de ses oeuvres d’art, sculptures, tableaux et vitraux.

Son origine remonte au 2e siècle, aux temps des Premiers Chrétiens.

Visites de l’intérieur de l’église, restauré en 2025, de la façade et de la crypte.

Se présenter à l’entrée de l’église où vous serez accueillis.

Église Saint-Nizier Place Saint-Nizier, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Terreaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.saintnizier.fr/association-les-amis-de-saint-nizier Église du XIVe siècle de style gothique flamboyant bâtie sur le site d’un oratoire du 2e siècle, lieu de prière des Premiers Chrétiens de Lyon.

Dans l’église, les nefs latérales et les chapelles restaurées abritent de nombreuses œuvres d’art, tableaux et sculptures, dont la statue de Notre-Dame de Grâce, œuvre d’Antoine Coysevox, sculpteur de Louis XIV à Versailles, et la statue récente de la Bienheureuse Pauline Jaricot, vénérée pour sa charité au XIXe siècle.

Sur les piliers, le Chemin de Croix peint par Bruno Desroche en 2020 nous interpelle par sa lumineuse actualité. De remarquables vitraux illuminent l’ensemble de cette église.

La crypte, recouverte de mosaïques récemment restaurées, conserve la mémoire du martyr des chrétiens dont Saint Pothin et Sainte Blandine, lors des persécutions de l’an 177.

Visites guidées de l’église à travers son histoire au coeur de la cité, entre Rhône et Saône.

Brigitte GEORGES