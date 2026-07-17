Visites guidées de l’exposition « Le Singe et l’Argile et du Planctonarium », Fondation d’entreprise Martell, Cognac

Informations pratiques

Visites guidées de l’exposition « Le Singe et l’Argile et du Planctonarium » Samedi 19 septembre, 11h00, 16h00 Fondation d’entreprise Martell Charente

Gratuit, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite guidée des expositions « Le Singe et l’Argile » et « Le Planctonarium »

La Fondation d’entreprise Martell vous invite à découvrir deux expositions.

À la croisée du jeu, de la poésie et de la science-fiction, « Le Singe et l’Argile » réunit neuf artistes internationaux autour du thème de la collaboration entre les espèces. À travers la fable et l’imaginaire, l’exposition fait dialoguer productions naturelles, humaines et technologiques afin d’esquisser de nouvelles formes d’alliances avec le vivant.

Présentées dans une scénographie évoquant la forêt, les œuvres, installations, films, sculptures et dispositifs sonores, interrogent notamment la transformation collective, la compensation écologique et l’écofuturisme.

Artistes : Tania Candiani, AKI INOMATA, Bagus Pandega, Agnieszka Polska, Lin May Saeed, Shimabuku, Jessica Warboys, Trevor Yeung et Robert Zhao Renhui.

Commissaire invitée : Émilie Villez.

Avec « Le Planctonarium », le studio de designers BehaghelFoiny propose une immersion sensible dans le monde microscopique du phytoplancton. Pensé comme un espace hybride, le dispositif associe exposition, lieu de détente et espace de création pour les enfants comme pour les adultes.

Fondation d’entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac Cognac 16100 Vieux Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 36 33 51 http://www.fondationdentreprisemartell.com https://www.facebook.com/fondationmartell;http://www.twitter.com/fdtmartell;http://www.instagram.com/fondationmartell [{« type »: « link », « value »: « https://www.fondationdentreprisemartell.com/billetterie/ »}] Lancée en octobre 2016, la fondation d’entreprise Martell développe une programmation pluridisciplinaire, favorisant les collaborations locales, nationales et internationales. Incarnée par un bâtiment moderniste singulier au cœur de la ville de Cognac, la fondation se déploiera à terme sur près de 5 000 m2 et 5 étages en différents espaces immersifs et créatifs qui ouvriront aux publics en plusieurs phases.

Visite guidée de l’exposition Le Singe et l’Argile et du Planctonarium.

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