Visites guidées de l’exposition Matéria Architectures, Caue Rhône Métropole, Lyon

Informations pratiques

Visites guidées de l’exposition Matéria Architectures 19 et 20 septembre Caue Rhône Métropole Métropole de Lyon

Visites guidées, départ toutes les heures : 15h, 16h, 17h, 18h. Durée 1h. Réservation conseillée : reservations@caue69.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Face aux défis environnementaux, économiques et sociétaux, utiliser des matériaux de construction disponibles à portée de main ou juste sous nos pieds offre des solutions techniques vertueuses, inspirées de savoir-faire ancestraux. Cela redonne aussi du sens aux métiers du bâtiment, encourage le développement de filières économiques locales, crée des emplois et ancre à nouveau l’acte de bâtir dans son territoire.

L’exposition Materia rassemble 40 réalisations finalistes du Materia Award, mettant en lumière des projets innovants, durables et inspirants qui valorisent à la fois l’audace des maîtres d’ouvrage, la créativité des concepteurs et le savoir-faire des artisans. S’inscrivant dans la continuité des prix TERRA, FIBRA et TERRAFIBRA, ce prix mondial, désormais ouvert à l’architecture en pierre, promeut la mixité des matériaux et une approche constructive fondée sur l’intelligence des savoir-faire vernaculaires, afin de bâtir en harmonie avec le territoire en utilisant la juste quantité du bon matériau au bon endroit et au juste prix.

Caue Rhône Métropole 6bis quai Saint-Vincent, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 07 44 55 http://www.caue69.fr XVIIe-XXe siècles : Bâtiment accroché à la montée de la Butte, le long des rives de Saône, qui accueille le CAUE depuis 1988.

Face aux défis environnementaux, économiques et sociétaux, utiliser des matériaux de construction disponibles à portée de main ou juste sous nos pieds offre des solutions techniques vertueuses, de du…