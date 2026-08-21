Visites guidées de l’hôtel préfectoral de Saincy, Hôtel préfectoral de Saincy, Moulins

Informations pratiques

Visites guidées de l’hôtel préfectoral de Saincy 19 et 20 septembre Hôtel préfectoral de Saincy Allier

Limité à 20 personnes par créneau horaire d’une heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les visiteurs seront invités, pendant une heure (10h, 11h, 14h, 15h et 16h), le samedi et le dimanche, à parcourir les principaux espaces de l’hôtel préfectoral : les jardins, le salon Préfet Fleury, le salon Empire, la chambre du Ministre, le bureau du préfet, la cour vitrée, ainsi que les principales salles de réunion. Le préfet de l’Allier interviendra à 15 heures, le samedi 19 septembre, devant le public présent, afin d’évoquer le rôle d’un préfet et présentera, plus largement, les missions d’une préfecture.

Hôtel préfectoral de Saincy 55, cours Jean-Jaurès 03000 Moulins Moulins 03000 1 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470483000 https://www.allier.gouv.fr/ [{« type »: « email », « value »: « pref-evenements@allier.gouv.fr »}] Situé au cœur du centre historique de Moulins, l’hôtel préfectoral de l’Allier est la résidence officielle des préfets depuis 1820. Ancien hôtel particulier du XVIIIᵉ siècle, il constitue un remarquable témoignage du patrimoine bourbonnais. Au fil des décennies, il s’est enrichi d’extensions, de salons d’apparat, d’œuvres d’art prestigieuses et d’un parc historique. Lieu de représentation de l’État, il accueille aujourd’hui les principales cérémonies républicaines, les réceptions officielles et les visites des plus hautes autorités nationales.

Les visiteurs seront invités, pendant une heure (10h, 11h, 14h, 15h et 16h), le samedi et le dimanche, à parcourir les principaux espaces de l’hôtel préfectoral : les jardins, le salon Préfet Fleury,…

©Préfecture de l’Allier