Visites guidées de l’Hypogée des Dunes, Musée de l’hypogée des Dunes, Poitiers

Visites guidées de l’Hypogée des Dunes 19 et 20 septembre Musée de l’hypogée des Dunes Vienne

Gratuit. Réservation obligatoire (17 places).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans un jardin de conifères centenaires s’élève une construction de 1908 protégeant un site datant de l’époque mérovingienne.

Classé au titre des Monuments historiques et bénéficiant de l’appellation « Musée de France », l’hypogée des Dunes est l’un des monuments les plus emblématiques du haut Moyen Âge en Europe, datant des VIIe et VIIIe siècles.

Musée de l’hypogée des Dunes Rue du Père de la Croix, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549410753 https://www.poitiers.fr/c__232_921__Musee_Rupert_de_Chievres_et_Hypogee_des_Dunes.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-saintecroix.fr/ »}]

Dans un jardin de conifères centenaires s’élève une construction de 1908 protégeant un site datant de l’époque mérovingienne.

©Musées de Poitiers, Ch. Vignaud