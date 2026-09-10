Visites guidées des Archives, Commune De Valenciennes – Archives municipales, Valenciennes
samedi 19 septembre 2026 · Commune De Valenciennes - Archives municipales · Valenciennes
Informations pratiques
Visites guidées des Archives 19 et 20 septembre Commune De Valenciennes – Archives municipales Nord
Limité à 12 personnes (à partir de 10 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le service des Archives ouvre ses portes et présente son patrimoine exceptionnel. Une plongée dans l’histoire de Valenciennes du Moyen-Âge à aujourd’hui.
Commune De Valenciennes – Archives municipales 2 Rue Ferrand, 59300 Valenciennes, France Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 0327225700 https://bibliotheque.ville-valenciennes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://myriade.valenciennes-metropole.fr/cms/articleview/id/1949 »}]
Le service des Archives ouvre ses portes et présente son patrimoine exceptionnel. Une plongée dans l’histoire de Valenciennes du Moyen-Âge à aujourd’hui.
©Ville de Valenciennes
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