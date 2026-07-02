VISITES GUIDÉES DES ARCHIVES DE LA HAUTE-GARONNE [Archives Toulouse], Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse

Informations pratiques

VISITES GUIDÉES DES ARCHIVES DE LA HAUTE-GARONNE [Archives Toulouse] 19 et 20 septembre Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne

Gratuit. Réservation sur place, à l’accueil, le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Les visites déambulées

Visites guidées des coulisses pour accéder à l’envers du décor lors d’une déambulation dans les différents espaces de notre bâtiment (salle de lecture, ateliers photo/restauration, magasins de stockage). L’occasion de découvrir les diverses missions des Archives et de suivre à la trace, un document de son arrivée jusqu’à sa communication au public.

Samedi – 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30 / 18h30.

Dimanche – 11h30 / 12h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30.

Durée : 45mn.

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En famille.

Rdv > Archives départementales, 11 bd Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse.

Réservation sur place, à l’accueil, le jour même.

Accès > Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro ligne B : station François Verdier (20mn à pied).

GRATUIT.

Infos >www.archives.haute-garonne.fr / archives.action.culturelle@cd31.fr / 05.34.32.50.00.

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L’équipe des Archives départementales vous guide pour vous faire découvrir le bâtiment et les plus emblématiques trésors de notre patrimoine départemental ! archives patrimoine

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