Visites guidées des archives départementales du Lot-et-Garonne, Archives départementales de Lot-et-Garonne – Centre historique, Agen

Informations pratiques

Visites guidées des archives départementales du Lot-et-Garonne Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales de Lot-et-Garonne – Centre historique Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite des Archives historiques et exposition sur les prisonniers lot-et-garonnais du camp de Rawa Ruska

Les Archives historiques, situées place de Verdun à Agen, ouvrent leurs portes au public afin de faire découvrir leurs trésors, qui permettent de remonter le temps jusqu’au Moyen Âge.

Le bâtiment, labellisé « Architecture contemporaine remarquable » en 2007, a récemment été inscrit au titre des monuments historiques.

La visite permettra d’accéder aux espaces de conservation, habituellement fermés au public. Elle sera également l’occasion de découvrir, dans le hall de Verdun, une exposition conçue par l’association « Ceux de Rawa Ruska 47 », consacrée aux prisonniers de guerre originaires du Lot-et-Garonne, évadés durant la Seconde Guerre mondiale. Un membre de l’association assurera les visites commentées de l’exposition.

Ouverture le samedi, de 14h à 18h.

L’Hôtel du Département sera également ouvert le samedi après-midi.

Archives départementales de Lot-et-Garonne – Centre historique 3 place de Verdun, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 69 42 67 https://archivesdepartementales.lotetgaronne.fr/accueil De conception révolutionnaire lors de sa construction, en 1907, cet immeuble abrite aujourd’hui les collections historiques du XIIe siècle à 1940.

L’architecte Albert Coureau utilisa des matériaux modernes : poutres et solivages en béton armé, tabliers de planchers et poutrelles des rayonnages en fonte ajourée. Il les dissimula toutefois derrière une façade académique de style Belle Époque.

Visite du centre historique et exposition sur les prisonniers lot-et-garonnais du camp de Rawa Ruska

©Archives départementales de Lot-et-Garonne