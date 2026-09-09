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AGENDA · Pithiviers

Visites guidées des archives municipales, Hôtel de ville, Pithiviers

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Pithiviers

Visites guidées des archives municipales, Hôtel de ville, Pithiviers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
5 place Denis-Poisson, 45300 Pithiviers
Ville
45300 Pithiviers
Département
Loiret

Visites guidées des archives municipales 19 et 20 septembre Hôtel de ville Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les Archives Municipales proposent une occasion de découvrir ses réserves lors de visites guidées. Les visiteurs pourront ainsi déambuler dans des espaces habituellement fermés au public et mieux comprendre le travail de conservation et de valorisation des collections patrimoniales.

Hôtel de ville 5 place Denis-Poisson, 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 30 08 77 http://www.pithiviers.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@pithiviers.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 08 77 »}] Parking sur place
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les Archives Municipales proposent une occasion de découvrir ses réserves lors de visites guidées.

©Archives municipales de Pithiviers

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