Visites guidées des archives municipales, Hôtel de ville, Pithiviers

Informations pratiques

Visites guidées des archives municipales 19 et 20 septembre Hôtel de ville Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les Archives Municipales proposent une occasion de découvrir ses réserves lors de visites guidées. Les visiteurs pourront ainsi déambuler dans des espaces habituellement fermés au public et mieux comprendre le travail de conservation et de valorisation des collections patrimoniales.

Hôtel de ville 5 place Denis-Poisson, 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 30 08 77 http://www.pithiviers.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@pithiviers.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 08 77 »}] Parking sur place

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les Archives Municipales proposent une occasion de découvrir ses réserves lors de visites guidées.

©Archives municipales de Pithiviers