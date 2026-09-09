Visites guidées des archives municipales, Hôtel de ville, Pithiviers
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Pithiviers
Informations pratiques
Visites guidées des archives municipales 19 et 20 septembre Hôtel de ville Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les Archives Municipales proposent une occasion de découvrir ses réserves lors de visites guidées. Les visiteurs pourront ainsi déambuler dans des espaces habituellement fermés au public et mieux comprendre le travail de conservation et de valorisation des collections patrimoniales.
Hôtel de ville 5 place Denis-Poisson, 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 30 08 77 http://www.pithiviers.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@pithiviers.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 08 77 »}] Parking sur place
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les Archives Municipales proposent une occasion de découvrir ses réserves lors de visites guidées.
©Archives municipales de Pithiviers
À voir aussi à Pithiviers (Loiret)
- PFSC Quai d’Orsay Pithiviers 14 septembre 2026
- Visite libre du jardin personnel d’André Eve et vente de vivaces, Jardin personnel d’André Eve, Pithiviers 19 septembre 2026
- Visite de la gare et du site de l’ancien camp, Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah, Pithiviers 19 septembre 2026
- Découverte de la Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah, Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah, Pithiviers 19 septembre 2026
- JEP Visite express de la Collégiale Saint-Georges. Pithiviers 19 septembre 2026