Visites guidées des jardins ouvriers des Eglantiers, Jardins ouvriers communaux les Eglantiers, Lyon
Visites guidées des jardins ouvriers des Eglantiers, Jardins ouvriers communaux les Eglantiers, Lyon dimanche 20 septembre 2026.
Visites guidées des jardins ouvriers des Eglantiers Dimanche 20 septembre, 10h00 Jardins ouvriers communaux les Eglantiers Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Jardins ouvriers communaux les Eglantiers
Les Jardins ouvriers communaux de Lyon, 75 parcelles en terrasses, sur le flanc ouest de la colline de Fourvière, vue sur les monts du lyonnais.
Accès à l’arrière du cimetière de Loyasse (Lyon 05)
Accès en transports en commun : Bus 90 : La Vigie
Depuis Gorge de Loup et la rue Pierre Audry, prendre la montée rue du bas de Loyasse
Depuis la Sarra, prendre direction de l’Observance, 1ère rue à gauche
Jardins ouvriers communaux les Eglantiers 1 rue du bas de Loyasse 69009 Lyon Lyon 69005 Saint-Just Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 14 60 10 53 https://www.lepassejardins.fr/jardins-des-eglantiers https://www.instagram.com/groupe.coda/ Les Jardins ouvriers communaux de Lyon, 75 parcelles en terrasses, sur le flanc ouest de la colline de Fourvière, vue sur les monts du lyonnais. Accès à l’arrière du cimetière de Loyasse (Lyon 05) Accès en transports en commun : Bus 90 : La Vigie / Depuis Gorge de Loup et la rue Pierre Audry, prendre la montée rue du bas de Loyasse / Depuis la Sarra, prendre direction de l’Observance, 1ère rue à gauche
Jardins ouvriers communaux les Eglantiers
©le passe jardins
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