Visites guidées des réserves du musée municipal, Micro-Folie Pithiviers, Pithiviers

Informations pratiques

Visites guidées des réserves du musée municipal 19 et 20 septembre Micro-Folie Pithiviers Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le musée municipal propose une occasion de découvrir ses réserves lors de visites guidées. Les visiteurs pourront ainsi déambuler dans des espaces habituellement fermés au public et mieux comprendre le travail de conservation et de valorisation des collections patrimoniales.

Micro-Folie Pithiviers 17 Rue de la Couronne, 45300 Pithiviers, France Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 0238346350 https://www.pithiviers.fr/contacts/micro-folie [{« type »: « email », « value »: « musee@pithiviers.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 08 77 »}] Deuxième à voir le jour dans le Loiret, la Micro-Folie de Pithiviers permet des découvertes artistiques et culturelles de manière moderne grâce au numérique. Plusieurs activités sont proposées dans un seul lieu : galerie d’art numérique, espace scénique, réalité virtuelle, découverte des œuvres du Musée municipal de Pithiviers et La Chapelle – Espace d’art contemporain.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le musée municipal propose une occasion de découvrir ses réserves lors de visites guidées.

©Musée de Pithiviers