Visites guidées des réserves, Médiathèque l’Apostrophe, Chartres
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque l'Apostrophe · Chartres
Informations pratiques
Visites guidées des réserves 19 et 20 septembre Médiathèque l’Apostrophe Eure-et-Loir
12 personnes par groupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Un parcours inédit vous mène dans les différentes salles de conservation des collections patrimoniales.
Médiathèque l’Apostrophe 1 Boulevard Maurice Viollette, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 23 42 00 https://mediatheque.chartres.fr https://www.facebook.com/bibliotheques.chartres?ref=embed_page [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.chartres.fr »}] Le réseau des médiathèques de Chartres est composé de deux établissements : la médiathèque l’Apostrophe, située en centre-ville, et la médiathèque Louis-Aragon, située dans le quartier de la Madeleine. Les deux bibliothèques sont ouvertes à tous, la consultation des documents en salle est libre. Votre carte d’abonné vous permet d’emprunter dans ces deux établissements. Nombreux arrêts de bus à proximité pour les 2 médiathèques. Aménagement PMR
Un parcours inédit vous mène dans les différentes salles de conservation des collections patrimoniales.
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