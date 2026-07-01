Visites guidées du bâtiment et découverte du service des Archives, Archives Départementales du Loiret, Orléans

Informations pratiques

Visites guidées du bâtiment et découverte du service des Archives 19 et 20 septembre Archives Départementales du Loiret Loiret

Réservation obligatoire (20 places par visite)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Visites le samedi 19 et le dimanche 20 septembre à 13h45, 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h30, 18h15

Durée : 1h15

Venez découvrir les Archives départementales du Loiret, leurs missions et leurs services ! Visitez les coulisses du bâtiment et apprenez-en plus sur ses fonctions.

Archives Départementales du Loiret 29 boulevard Marie-Stuart, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 36 99 25 00 [{« type »: « email », « value »: « dad@loiret.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 36 99 25 00 »}] Nouveau lieu des archives départementales.

Visites le samedi 19 et le dimanche 20 septembre à 13h45, 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h30, 18h15

©Archives départementales du Loiret