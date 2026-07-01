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Visites guidées du bâtiment et découverte du service des Archives, Archives Départementales du Loiret, Orléans

samedi 19 septembre 2026 · Archives Départementales du Loiret · Orléans

Visites guidées du bâtiment et découverte du service des Archives, Archives Départementales du Loiret, Orléans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives Départementales du Loiret
Adresse
29 boulevard Marie-Stuart, 45000 Orléans
Ville
45000 Orléans
Département
Loiret
Tarif
Réservation obligatoire (20 places par visite)

Visites guidées du bâtiment et découverte du service des Archives 19 et 20 septembre Archives Départementales du Loiret Loiret

Réservation obligatoire (20 places par visite)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Visites le samedi 19 et le dimanche 20 septembre à 13h45, 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h30, 18h15
Durée : 1h15
Venez découvrir les Archives départementales du Loiret, leurs missions et leurs services ! Visitez les coulisses du bâtiment et apprenez-en plus sur ses fonctions.

Archives Départementales du Loiret 29 boulevard Marie-Stuart, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 36 99 25 00 [{« type »: « email », « value »: « dad@loiret.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 36 99 25 00 »}] Nouveau lieu des archives départementales.
Visites le samedi 19 et le dimanche 20 septembre à 13h45, 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h30, 18h15

©Archives départementales du Loiret

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