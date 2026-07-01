Visites guidées du centre de conservation, MOBE – Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, Orléans

Informations pratiques

Visites guidées du centre de conservation 19 et 20 septembre MOBE – Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Loiret

Visite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le MOBE ouvre ses portes gratuitement tout le week-end ! Pour aller plus loin, inscrivez-vous pour pénétrer dans l’espace privilégié des réserves des collections du MOBE. En compagnie d’un chargé de collection, bien équipés et en petit comité, découvrez ce qui se cache dans le centre de conservation du MOBE.

MOBE – Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 6, rue Marcel-Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement https://twitter.com/MuseumOrleans;https://www.facebook.com//MuseumOrleans;https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/accueil-orleans Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) est un musée de culture scientifique. Avec ses 5 niveaux et 1200 spécimens et échantillons exposés (sur 435000), le MOBE propose une découverte du monde qui nous entoure. gare SNCF Orléans – Gare routière Orléans. Tram ligne B

Le MOBE ouvre ses portes gratuitement tout le week-end ! Pour aller plus loin, inscrivez-vous pour pénétrer dans l’espace privilégié des réserves des collections du MOBE.

©sophie carles