Visites guidées du Centre de Maintenance et d’Exploitation du Tramway de Tours Métropole, Centre d’exploitation de maintenance du tramway, Tours

Informations pratiques

Visites guidées du Centre de Maintenance et d’Exploitation du Tramway de Tours Métropole 19 et 20 septembre Centre d’exploitation de maintenance du tramway Indre-et-Loire

Réservation obligatoire – Port de chaussures fermées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée du Centre de Maintenance et d’Exploitation du Tramway de Tours Métropole – Durée environ 50 mn

Centre d’exploitation de maintenance du tramway 2 rue Daniel-Mayer 37100 Tours Tours 37100 Sainte-Radegonde Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 66 70 70 http://www.filbleu.fr Installé à Tours nord, il est le centre névralgique du réseau de transport bus et tram de Tours. Il surveille, commande et contrôle le réseau.

Conçu dans une démarche globale environnementale, il abrite le poste de commandement centralisé, le centre de relation clientèle, l’atelier de maintenance du tramway et les infrastructures associées.

Visite guidée du Centre de Maintenance et d’Exploitation du Tramway de Tours Métropole – Durée environ 50 mn

©Brice Martinat