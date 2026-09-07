Visites guidées du château, Château de La Verrière, La Verrière

Informations pratiques

Visites guidées du château Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h30, 14h30, 16h00 Château de La Verrière Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:20:00+02:00

Une visite guidée exceptionnelle pour découvrir l’histoire et l’architecture de ce château, de son embellissement au Grand Siècle avec ses jardins à la française classés au titre des monuments historiques, à sa chapelle dans le style des Ateliers d’Art Sacré en passant par ses salons restitués par un riche américain et sa jolie salle de bain toute de marbre et de miroirs.

Une proposition en partenariat entre le Musée de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale.

Château de La Verrière Avenue de Montfort 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 44 38 90 »}, {« type »: « link », « value »: « http://museedelaville.sqy.fr/billetterie »}, {« type »: « email », « value »: « museedelaville@sqy.fr »}] Aujourd’hui centre de séminaires de la Mutuelle générale de l’Éducation nationale, le château est bâti à partir du XVIe siècle par la puissante famille Séguier. Des traces des remaniements opérés au fil des siècles sont à découvrir à l’intértieur : boiseries XVIIIe, cuisine héritée du XIXe siècle et chapelle aux inspirations Art Déco. La perspective du jardin est protégée au titre des Monuments historiques.

Visite commentée

© J. C. Bardot / Musée de la ville – SQY