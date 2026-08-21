TELEGRAPH, Le Scarabée, La Verrière

Informations pratiques

TELEGRAPH Vendredi 16 octobre, 20h30 Le Scarabée Yvelines

Tarif B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T21:30:00+02:00

Des productions modernes empruntées aux musiques urbaines… Telegraph est sans conteste l’un des groupes les plus prometteurs en France aujourd’hui. Et pour cause, les deux EP « Simple Drive » et « From Cages with Love » cumulent plus de 5 millions d’écoutes dans le monde et les ont déjà conduits en tournée dans toute l’Europe, avec plus de 200 concerts au compteur !

À travers ses hymnes d’espoir et ses engagements, Telegraph porte les revendications d’égalité et de justice de toute une génération… Des messages universels et une énergie très contagieuse qui séduisent tous les publics.

Chant lead : Julien HUMEZ ; Guitare/Voix : Mathieu HUMEZ ; Basse/Voix : William ATKINS ; Drums : Thibault MORIN

Le Scarabée 7 Bis Avenue Du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France 01 30 13 87 40 https://www.ville-laverriere.com/le-scarabee [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4111 »}]

GREENSHORE SAS

Crédit photo : GreenShore