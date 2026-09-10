Visites guidées du Château des Baux-de-Provence, Château des Baux-de-Provence, Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Visites guidées du Château des Baux-de-Provence 19 et 20 septembre Château des Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Au fil de votre visite, découvrez les vestiges de cette ancienne forteresse, ses remparts, ses chapelles et ses différents espaces historiques.Les campagnes de destruction au fil des siècles et la dernière restauration d’un des éléments emblématiques de la forteresse en 2024.

Reservations à l’Office de tourisme 04 90 54 34 39

Château des Baux-de-Provence Grand Rue, 13520 Les Baux-de-Provence, France Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490492002 https://www.chateau-baux-provence.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 54 34 39 »}] Situé au cœur de la Provence, le Château des Baux est une ancienne forteresse médiévale campée sur son éperon rocheux. Cette situation du plateau des Baux, naturellement perché et retranché, permettait de pouvoir observer les environs et de se protéger, ce qui explique sans doute qu’il ait été occupé très tôt et presque en continu jusqu’à nos jours. Le Château des Baux se situe à 15 km au nord-est d’Arles et à 30 km au sud d’Avignon. En voiture : Autoroutes A7 (sortie Avignon), A9 (Nîmes) et A54 (Les Baux-de-Provence). En train : gares TGV d’Arles, Aix-en-Provence et Avignon. En avion: aéroports de Nîmes, Marseille et Avignon.

Au fil de votre visite, découvrez les vestiges de cette ancienne forteresse, ses remparts, ses chapelles et ses différents espaces historiques.Les campagnes de destruction au fil des siècles et la de…

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