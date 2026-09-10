Visites guidées du four de la tuilerie à Guilly, Eglise Saint-Martin, Guilly

Informations pratiques

Visites guidées du four de la tuilerie à Guilly Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h30, 15h30, 16h30 Eglise Saint-Martin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Avec son grand four à briques dominant le méandre de Guilly, cette ancienne tuilerie-briqueterie (19ᵉ siècle) est un fleuron du patrimoine industriel local.

Visites guidées par les propriétaires.

Eglise Saint-Martin 6 rue des Écoles, 45600 Guilly Guilly 45600 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully Guilly, charmant village en bord de Loire. Parking

Avec son grand four à briques dominant le méandre de Guilly, cette ancienne tuilerie-briqueterie (19ᵉ siècle) est un fleuron du patrimoine industriel local.

©Communauté de communes du Val de Sully