Visites guidées du four de la tuilerie à Guilly, Eglise Saint-Martin, Guilly
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Martin · Guilly
Informations pratiques
Visites guidées du four de la tuilerie à Guilly Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h30, 15h30, 16h30 Eglise Saint-Martin Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Avec son grand four à briques dominant le méandre de Guilly, cette ancienne tuilerie-briqueterie (19ᵉ siècle) est un fleuron du patrimoine industriel local.
Visites guidées par les propriétaires.
Eglise Saint-Martin 6 rue des Écoles, 45600 Guilly Guilly 45600 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully Guilly, charmant village en bord de Loire. Parking
Avec son grand four à briques dominant le méandre de Guilly, cette ancienne tuilerie-briqueterie (19ᵉ siècle) est un fleuron du patrimoine industriel local.
©Communauté de communes du Val de Sully
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