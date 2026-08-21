Visites guidées du moulin des Tours, Moulin des Tours, Nérac

Informations pratiques

Visites guidées du moulin des Tours 19 et 20 septembre Moulin des Tours Lot-et-Garonne

Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Moulin des Tours de Barbaste – Le plus grand moulin fortifié de France !

Suivez nos guides et explorez ce moulin unique en France, à la fois forteresse médiévale et moulin à eau. Une double facette qui en fait un site exceptionnel !

Visite guidée – Extérieurs et intérieurs

Édifié en 1309 par Amanieu VII d’Albret, ancêtre d’Henri IV, sur les bases d’un moulin plus ancien, le bâtiment à quatre tours domine la rivière Gélise. Conçu dès l’origine comme un édifice défensif, il mêle fonction militaire et vocation économique.

Au fil des siècles, il devient un centre d’activité essentiel :

• Production de farine

• Foulon à draps

• Production d’électricité

• Façonnage de bouchons en liège

Transformé en complexe industriel au XIXᵉ siècle, il est ravagé par un incendie en 1937, avant d’être restauré et valorisé.

Aujourd’hui, partez pour une immersion passionnante dans l’univers du Moyen Âge, entre légendes d’Henri IV et grands travaux du meunier Antonin Bransoulié.

Moulin des Tours 4 Rue du Moulin des Tours, 47600 Nérac, France Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 33553650937 https://www.moulindestours.com [{« type »: « phone », « value »: « 0553650937 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0553652775 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.albret-tourisme.com/journees-europeennes-du-patrimoine-visites-guidees-du-moulin-des-tours.html »}] Édifié à partir de 1309 par Amanieu VII d’Albret, seigneur de Nérac, ce moulin à blé fortifié devient par la suite la propriété d’Henri III de Navarre, futur Henri IV. Situé à Nérac à l’angle du pont à dix arches, sur lequel passait la Ténarèze, l’édifice est utilisé comme site péager. De plan carré de 15 m de côté, il est flanqué aux angles de quatre tours carrées crénelées d’inégales hauteurs (29 m pour la plus haute). Plus forteresse que moulin aux XVIe et XVIIe siècles, le Moulin des Tours devient au XIXe siècle une véritable minoterie industrielle sous l’impulsion d’Antonin Bransoulié, qui modernise les installations de production de farine destinée à l’exportation vers les Antilles. Deux incendies en 1905 et 1937 endommagent les installations et équipements qui servaient respectivement à la production d’électricité et à une usine de liège.

Des fouilles archéologiques menées en 2009 et 2010 révèlent la présence d’un foulon du XVIIe siècle dans le soubassement. Parking situé côté Nérac à 100m du Moulin des Tours

Le Moulin des Tours de Barbaste – Le plus grand moulin fortifié de France !

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