Visites guidées du Musée de l’école ancienne Ecole élémentaire Keller PARIS

Informations pratiques

Au sein même d’une école, et dans une classe entièrement reconstituée, venez replonger un siècle en arrière, au temps du plumier et de l’encre violette.

Mobilier, bureaux, panneaux, matériel scolaire… (Re)découvrez tous ces objets qui raviveront plein de souvenirs.

Visite par petit groupe de 20 personnes (adultes). Durée 1h30. Deux horaires au choix : 14h ou 16h. Participation gratuite mais inscription obligatoire (nombre limité) :

S’inscrire à la visite

Pour des raisons de sécurité, il est impératif de respecter les horaires car il ne sera pas possible de rejoindre les groupes en cours de visite.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la commission Culture et patrimoine du Conseil de Quartier Léon Blum-Folie Régnault et l’association Il était une fois l’école organisent le samedi 19 septembre des visites guidées du Musée de l’école ancienne, dans le 11e arrondissement.

Le samedi 19 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 19 septembre 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T15:30:00+02:00;2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00

Ecole élémentaire Keller 4, rue Keller 75011 PARIS



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