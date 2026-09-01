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Visites guidées du Musée de l’école ancienne Ecole élémentaire Keller PARIS

samedi 19 septembre 2026 · Ecole élémentaire Keller · PARIS

Visites guidées du Musée de l’école ancienne Ecole élémentaire Keller PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ecole élémentaire Keller
Adresse
4, rue Keller
Ville
75011 PARIS
Département
Paris

Au sein même d’une école, et dans une classe entièrement reconstituée, venez replonger un siècle en arrière, au temps du plumier et de l’encre violette.

Mobilier, bureaux, panneaux, matériel scolaire… (Re)découvrez tous ces objets qui raviveront plein de souvenirs.

Visite par petit groupe de 20 personnes (adultes). Durée 1h30. Deux horaires au choix : 14h ou 16h. Participation gratuite mais inscription obligatoire (nombre limité) :

S’inscrire à la visite

Pour des raisons de sécurité, il est impératif de respecter les horaires car il ne sera pas possible de rejoindre les groupes en cours de visite.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la commission Culture et patrimoine du Conseil de Quartier Léon Blum-Folie Régnault et l’association Il était une fois l’école organisent le samedi 19 septembre des visites guidées du Musée de l’école ancienne, dans le 11e arrondissement.
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T15:30:00+02:00;2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00

Ecole élémentaire Keller 4, rue Keller  75011 PARIS


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