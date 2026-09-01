Visites guidées du Musée de l’école ancienne Ecole élémentaire Keller PARIS
samedi 19 septembre 2026 · Ecole élémentaire Keller · PARIS
Informations pratiques
Au sein même d’une école, et dans une classe entièrement reconstituée, venez replonger un siècle en arrière, au temps du plumier et de l’encre violette.
Mobilier, bureaux, panneaux, matériel scolaire… (Re)découvrez tous ces objets qui raviveront plein de souvenirs.
Visite par petit groupe de 20 personnes (adultes). Durée 1h30. Deux horaires au choix : 14h ou 16h. Participation gratuite mais inscription obligatoire (nombre limité) :
Pour des raisons de sécurité, il est impératif de respecter les horaires car il ne sera pas possible de rejoindre les groupes en cours de visite.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la commission Culture et patrimoine du Conseil de Quartier Léon Blum-Folie Régnault et l’association Il était une fois l’école organisent le samedi 19 septembre des visites guidées du Musée de l’école ancienne, dans le 11e arrondissement.
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T15:30:00+02:00;2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00
Ecole élémentaire Keller 4, rue Keller 75011 PARIS
Afficher la carte du lieu Ecole élémentaire Keller et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Porgy and Bess Le Melville Paris 11 septembre 2026
- NAPO Théâtre Comédie Bastille PARIS 11 septembre 2026
- La Parisienne Paris 11 septembre 2026
- Festival d’Automne Paris 11 septembre 2026
- MUSINA Quartet JASS CLUB PARIS Paris 11 septembre 2026