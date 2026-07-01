Visites guidées du port de commerce, Gare maritime Orsetti, Sète
dimanche 20 septembre 2026 · Gare maritime Orsetti · Sète
Informations pratiques
Visites guidées du port de commerce Dimanche 20 septembre, 14h00 Gare maritime Orsetti Hérault
Gratuit. Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Journées Port Ouvert – du Port de Sète – Sud de France
Dimanche 20 septembre – Visites guidées du port de commerce
Visites en bus commentées par les professionnels du port
Accueil : Gare maritime Orsetti – Place Mangeot 34200 SETE
De 14h à 18h
https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2026/
⚠️ Les visites proposées par le Port de Sète sont gratuites, mais nécessitent une inscription en ligne obligatoire (places limitées).
Gare maritime Orsetti Place Mangeot, 34200 Sete Sète 34200 Hérault Occitanie https://www.sete.port.fr/passagers/ferries/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2026/ »}] [{« link »: « https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2026/ »}] Gare Maritime Orsetti
Journées Port Ouvert – du Port de Sète – Sud de France
©Port de Sète – Sud de France
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