Visites guidées du port de commerce, Gare maritime Orsetti, Sète

Informations pratiques

Visites guidées du port de commerce Dimanche 20 septembre, 14h00 Gare maritime Orsetti Hérault

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Journées Port Ouvert – du Port de Sète – Sud de France

Dimanche 20 septembre – Visites guidées du port de commerce

Visites en bus commentées par les professionnels du port

Accueil : Gare maritime Orsetti – Place Mangeot 34200 SETE

De 14h à 18h

https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2026/

⚠️ Les visites proposées par le Port de Sète sont gratuites, mais nécessitent une inscription en ligne obligatoire (places limitées).

Gare maritime Orsetti Place Mangeot, 34200 Sete Sète 34200 Hérault Occitanie https://www.sete.port.fr/passagers/ferries/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2026/ »}] [{« link »: « https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2026/ »}] Gare Maritime Orsetti

Journées Port Ouvert – du Port de Sète – Sud de France

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