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Visites guidées du port de commerce, Gare maritime Orsetti, Sète

dimanche 20 septembre 2026 · Gare maritime Orsetti · Sète

Visites guidées du port de commerce, Gare maritime Orsetti, Sète

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Gare maritime Orsetti
Adresse
Place Mangeot, 34200 Sete
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sur inscription.

Visites guidées du port de commerce Dimanche 20 septembre, 14h00 Gare maritime Orsetti Hérault

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Journées Port Ouvert – du Port de Sète – Sud de France
Dimanche 20 septembre – Visites guidées du port de commerce
Visites en bus commentées par les professionnels du port
Accueil : Gare maritime Orsetti – Place Mangeot 34200 SETE
De 14h à 18h
https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2026/
⚠️ Les visites proposées par le Port de Sète sont gratuites, mais nécessitent une inscription en ligne obligatoire (places limitées).

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Journées Port Ouvert – du Port de Sète – Sud de France

©Port de Sète – Sud de France

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