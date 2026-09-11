Visites guidées du site de La Cité Bleue, La Cité Bleue, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · La Cité Bleue · Bordeaux
Informations pratiques
Visites guidées du site de La Cité Bleue Samedi 19 septembre, 16h00 La Cité Bleue Gironde
Limité à 20 personnes par visite, gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Programmation La Cité Bleue en Fête #4
️ Visites guidées pour les Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine, venez découvrir La Cité Bleue et plonger dans son histoire
De 16h à 18h, plusieurs parcours de visite vous seront proposés pour découvrir autrement ce lieu emblématique de Bacalan ✨
Au programme :
Deux visites guidées pour découvrir les secrets du passé industriel du site et comprendre sa transformation en un lieu de coopération, de création et d’innovation au cœur de Bacalan ( départ 16h et 16h30) par Alternatives Urbaines
Une visite dédiée aux 15 fresques de La Cité Bleue, réalisées par des acteurs du street-art bordelais, pour découvrir le site à travers les œuvres qui habillent ses murs (départ 16h)
Les places étant limitées, pensez à vous inscrire dès maintenant via le lien
Une belle occasion de (re)découvrir La Cité Bleue, son histoire et son patrimoine… autrement
On vous attend !
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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026
La Cité Bleue 176 Rue Achard, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine 0678579955 http://cite-bleue.fr https://www.instagram.com/la.cite.bleue/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-cite-bleue »}] Ancienne raffinerie de sucre, La Cité Bleue est un bout de quartier utile à son territoire, qui accueille quotidiennement une grande diversité d’activités (insertion sociale & professionnelle, artisanat, culture, économie circulaire, événements, etc.) Vélo
Pieds
Tram B – Arrêt New York
Accès PMR
Programmation La Cité Bleue en Fête #4
©Chloé Poudens
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