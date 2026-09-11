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Visites guidées du site de La Cité Bleue, La Cité Bleue, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · La Cité Bleue · Bordeaux

Visites guidées du site de La Cité Bleue, La Cité Bleue, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Cité Bleue
Adresse
176 Rue Achard, 33300 Bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Limité à 20 personnes par visite, gratuit. Sur réservation.

Visites guidées du site de La Cité Bleue Samedi 19 septembre, 16h00 La Cité Bleue Gironde

Limité à 20 personnes par visite, gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Programmation La Cité Bleue en Fête #4

️ Visites guidées pour les Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine, venez découvrir La Cité Bleue et plonger dans son histoire

De 16h à 18h, plusieurs parcours de visite vous seront proposés pour découvrir autrement ce lieu emblématique de Bacalan ✨

Au programme :

Deux visites guidées pour découvrir les secrets du passé industriel du site et comprendre sa transformation en un lieu de coopération, de création et d’innovation au cœur de Bacalan ( départ 16h et 16h30) par Alternatives Urbaines

Une visite dédiée aux 15 fresques de La Cité Bleue, réalisées par des acteurs du street-art bordelais, pour découvrir le site à travers les œuvres qui habillent ses murs (départ 16h)

Les places étant limitées, pensez à vous inscrire dès maintenant via le lien

Une belle occasion de (re)découvrir La Cité Bleue, son histoire et son patrimoine… autrement

On vous attend !

Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026

La Cité Bleue 176 Rue Achard, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine 0678579955 http://cite-bleue.fr https://www.instagram.com/la.cite.bleue/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-cite-bleue »}] Ancienne raffinerie de sucre, La Cité Bleue est un bout de quartier utile à son territoire, qui accueille quotidiennement une grande diversité d’activités (insertion sociale & professionnelle, artisanat, culture, économie circulaire, événements, etc.) Vélo
Pieds
Tram B – Arrêt New York
Accès PMR
Programmation La Cité Bleue en Fête #4

©Chloé Poudens

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