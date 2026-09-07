Visites guidées du Stadium, Stadium Lille Métropole, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Visites guidées du Stadium 19 et 20 septembre Stadium Lille Métropole Nord

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, découvrez les coulisses du premier équipement sportif construit par la MEL inauguré en 1976 et qui fête ses 50 ans.

Construit en 1975 et inauguré en 1976, Le Stadium, basé à Villeneuve d’Ascq, est le premier équipement sportif de la Métropole Européenne de Lille. Il s’étend aujourd’hui sur 15 hectares et comprend un stade d’honneur de 10 000 places et plusieurs espaces sportifs multifonctionnels. Ses installations modulables et très bien entretenues lui permettent d’accueillir de nombreux évènements depuis plus de 40 ans, que ce soient des rencontres sportives nationales et internationales ou des concerts.

Horaires

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h30, 13h30 et 15h30.

Durée :1h30

20 personnes max par groupe

Pour tous publics – Accessibilité PMR

Sur inscription

accueil.stadium@lillemetropole.fr

Stadium Lille Métropole Avenue de la Châtellerie 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Château Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil.stadium@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « mailto:accueil.stadium@lillemetropole.fr »}]

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, découvrez les coulisses du premier équipement sportif construit par la MEL inauguré en 1976 et qui fête ses 50 ans.

Métropole Européenne de Lille